Para que serve o Estado?

Estado é o bem comum, entendido este como conjunto de todas as condições de vida que possibilitem e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Em dois episódios tristes veiculados na imprensa, na semana passada, notamos que o Estado não é o bem comum. A constatação de supersalários, com a contratação de comissionados no TCE e a interdição do HMI demonstram a assertiva. O TCE-GO, que tem a função de fiscalizar o uso de recursos, evitar irregularidades como fraudes, desvios, e atos de corrupção deu-nos um péssimo exemplo. O órgão agasalha 91 pessoas, sem concurso público. Um dos investigados, filho de ex-presidente do órgão, recebe salário de R$ 22 mil para trabalhar apenas meio período. O HMI foi interditado pela Superintendência Regional do trabalho em uma auditoria conjunta com os fiscais do Conselho Regional de Farmácia. Foram constatados vários problemas, que se arrastam há anos. Para que serve o Estado? Sua inércia em fiscalizar ambos os casos favorece grupos políticos dentro do TCE e ao mesmo tempo prejudica milhares de crianças no HMI. Sua cumplicidade atende ao privado e fecha os olhos ao público. O bem comum tornou-se uma letra morta na política do Estado.

Adilson Domingos do Prado

Setor Sudoeste - Goiânia

Cuidados com a saúde dos olhos

Celebrado hoje, 7 de maio, o Dia do Oftalmologista é uma data que relembra a importância dos cuidados com a saúde ocular. Um dia para refletir sobre o valor desses profissionais - únicos habilitados para cuidar dos olhos - que se capacitam vez após vez para oferecer o melhor tratamento aos pacientes. A Cooperativa Estadual de Serviços em Oftalmologia (Cooeso-GO) se orgulha em representar os mais de 400 oftalmologistas do Estado e os parabeniza pelo dia.

Rafael Martinez

Presidente da Cooeso-GO

Reformas e altos salários

Uma das primeiras coisas que faço todos os dias é ler O POPULAR e às vezes fico com a impressão de que algumas notícias parecem fazer parte do acervo do jornal. Alguns exemplos: governo vai fazer reforma administrativa reduzindo funcionários. O mesmo vale para a Assembleia e para a Câmara. Outra notícia frequente é a das contratações irregulares de funcionários com altos salários.

Marcos de Luca Rothen

Setor Bueno - Goiânia