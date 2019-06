Confira as cartas de nossos leitores

Cartas dos leitores

Aparato julgador

São pertinentes as observações do jornalista Elio Gaspari, na edição de 12/6/2019 do POPULAR, sobre as conversas nada saudáveis entre o então juiz Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Num País de insegurança como o nosso, a quem nos…