Uma lágrima na escuridão

Atualmente, com 75 anos e portador de câncer de próstata, como destarte de uma falência renal discreta, noite dessas, sozinho em meu quarto e assediado pela solidão reinante, reporto-me ao passado e agradeço inexoravelmente os desígnios de Deus, quando me faz sentir protegido, tanto diante desses males que me afligem há cerca de sete anos, quanto, principalmente, por testemunhar tantas mortes causadas pelo novo coronavírus e ainda estar ileso. Acredito, piamente, que o meu comportamento correto, do nascimento aos dias atuais, tem muito a ver com a longevidade, não obstante os males instalados. Desejo, inicialmente, lógico, que Deus proteja minha família e meus amigos, como também colegas e companheiros de trabalho; que abençoe todos os seres humanos de bem do planeta, e que, nesta hora de angústia, o medo e a coragem, o bom e o ruim, o mal e o bem, num sentido resumido pelo maniqueísmo, prevaleçam até novos desígnios a serem destinados divinamente. Esses ditos habitam minha mente num momento em que o frio da madrugada tenta me envolver, não obstante a resistência parceira da coberta que me protege e insiste em me aquecer, e, mesmo tentando evitar, uma lágrima furtiva e insistente desconhece a escuridão, e, deslizando pelo meu rosto como se me fizesse portador de um aviso do céu, vaticina que devemos lutar, resistir e nos precaver, porque a pandemia da Covid-19 um dia vai passar, após a lição herdada, quando vidas foram ceifadas. Um destaque positivo: a demonstração de generosidade e solidariedade praticadas por vários segmentos.

João Afonso Berquó Filho

Jardim Planalto – Goiânia

Acidentes nas rodovias

Lamentável o acidente na madrugada de domingo que vitimou dois funcionários municipais de Caldas Novas, na rodovia no km 228 da GO-210, entre Água Limpa e Marzagão, a 190 quilômetros de Goiânia.

Não sei o que está acontecendo, são muitos acidentes de trânsito. É preciso que se melhorem as estradas, com mais segurança.

Perdi um amigo corretor de imóveis em 2015 num grave acidente de trânsito em Alto Paraíso de Goiás, e vejo que cada vez mais têm aumentado casos de óbitos em todo o Brasil.

Meus sentimentos às famílias dos dois servidores da Prefeitura de Caldas Novas, neste momento de grande dor.

Simao Szklarowsky

Brasília-DF