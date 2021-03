Mortes avançam

A morte, apesar de ser um fenômeno natural, nunca é benquista, mas não pode ser tolerada quando se pode evitar ou combatê-la com a razão e o conhecimento. É o caso das guerras e pandemias. As famílias que antes tinha entes queridos mortos por um fato ou outro, veem agora chegar por atacado. Acaba um choro vem outro. No Brasil, as coisas estão horríveis. Mais de 300 mil mortes, maior do que muitas guerras. Uma situação que deveria ser creditada aos nossos representantes, que nos prometem paz e tranquilidade a cada dois anos. Motivada por uma mentalidade de escuridão, obscurantista e negacionista, desde o início da pandemia foi visível a inércia e a lentidão das autoridades no seu combate. Tivessem a responsabilidade de negociar e encomendar a vacina ou mesmo fabricá-la no Brasil, a situação seria outra, muitas vidas estariam presentes. Ministro da Saúde só tem serventia se for espírito de ovelha, não tiver autonomia. Em nosso Estado, está avançando em número de mortes pela Covid. Reuniões, projetos, movimentos e manifestações das autoridades não vêm tendo eficácia , mesmo com o fechamento da maioria das atividades, as mortes por Covid continuam sem cessar. E, apesar da gravidade do cenário local e nacional, o Legislativo e o Executivo têm tempo para planejar as eleições de 2022. A vida em primeiro lugar.

Marcos Antonio da Silva

Vila Redenção - Goiânia

‘The Voice +’

Querido amigo Renato Castelo, você é um vencedor! Chegar à semifinal de um festival nacional desta magnitude numa Rede Globo, onde só há concorrentes feras e sem fugir de sua história, de sua biografia? Isto é marca de campeão, mano!

Simplesmente você deu um show de interpretação e bom gosto! Cantar Tom Jobim, Pixinguinha, Vinicius de Moraes e Dolores Duran foi inenarrável! Uma verdadeira aula da melhor MPB para um corpo de jurados novo e um Brasil que há décadas sucumbe vítima de um tsunami inesgotável de “enlatados musicais”! Você lavou minha alma, cara! Muito obrigado, Renato Castelo, por defender o que há de melhor no nosso tão vasto cancioneiro! Agora, gratidão ainda maior por escolher para a semifinal o clássico Por Causa de Você (Dolores Duran e Tom Jobim), por se tratar de uma canção que minha afilhadinha cantora Claudia Garcia e meu brother Cesinha Canêdo (duas belas gerações/safras de cantores goianos) tanto amavam e também tão bem interpretavam! Chorei muito no sofá, diante da televisão, num misto de emoção, saudade e aconchego.... Você, sem saber, me deu um belo presente! Coisa mais linda de se ver, de se ouvir, de contemplar, de sentir! Sigamos neste trem da vida cantando....

Roberto Célio Pereira da Silva, Xexéu (músico goiano)

Setor Pedro Ludovico - Goiânia