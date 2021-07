Abordagens policiais

É urgente que as autoridades do nosso Estado apresentem um protocolo para as abordagens policiais. Divulgam sempre que quando formos vítimas de um assalto não devemos reagir, mas nada dizem a respeito do modo que devemos agir diante de uma abordagem policial. Entendo que as abordagens são uma forma necessária de prevenção dos crimes, isso também acontece em outros países. Possivelmente o policial, ao fazer uma abordagem, deve estar tenso, pois não sabe a reação que virá do abordado, assim se soubermos o protocolo de como agir evitaremos cenas que são desagradáveis para toda a sociedade.

Marcos de Luca Rothen

Setor Bueno – Goiânia

Tarifa de lixo

O Brasil está entre os países com maior taxa tributária do mundo, sendo que 38% da economia nacional estão destinados ao pagamento de impostos. O IPTU é apenas mais um imposto, que vai direto para os cofres públicos, e serve para pagar uma infinidade de contas que a administração municipal tem que honrar, como contratos de prestação de serviços e pagamento de salários de servidores municipais, e também é utilizado para a manutenção da cidade. Desta forma, a prefeitura deve estabelecer as prioridades para a utilização do recurso, como as áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança e outros setores necessários ao funcionamento da cidade.

Por que querem criar a taxa de recolhimento de lixo se já pagamos para isso? A bitributação não é ilegal?

O dinheiro público não é respeitado, e está sendo gasto inutilmente em diversas esferas do funcionalismo público, a começar pela Câmara dos Vereadores, Assembleias Legislativas, Prefeitura, que gozam de inúmeras mordomias e diversos assessores em cargos comissionados, jantares, bebidas caras e até sapatos de grife! O fundão eleitoral criado em 2017 já tinha um orçamento absurdo de R$ 2 bilhões para financiar campanha política e acaba de ser aprovado no Congresso um aumento, passando para R$ 5,7 bilhões. Dinheiro que deveria estar sendo usado na construção de escolas, hospitais, na segurança, infraestrutura, e por que não na coleta de lixo?

Ora, se não tem dinheiro para bancar sua própria campanha, não se candidate!

O brasileiro só vai conseguir enxergar essas mazelas quando pararem de defender nos grupos de WhatsApp fulano de esquerda ou ciclano de direita e se unirem em um só propósito: salvar o Brasil das garras desse bando de “cupim de aço” que hoje integra todas as esferas, nas mais altas cortes desse lindo país!

André Gustavo Fleury de Melo

Centro - Goiânia