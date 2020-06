Cartas dos leitores

Escárnio dos procuradores

Escárnio, segundo Houaiss, é atitude ostensiva de desdém, de menosprezo. Foi o que senti, por parte dos procuradores do Estado, ao ler a matéria no POPULAR do dia 26, sexta, sobre o acréscimo de remuneração dos Procuradores por terem…