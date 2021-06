Tia Tó

No adeus a Tia Tó, continuo convivendo com tudo aquilo que ela incentivou no meu espírito. Meu primeiro contato com ela foi no Acampamento do Sol em Aruanã, onde comecei admirá-la. Não passando muito tempo, eu trabalhando em minha sala na Saneago, ela bate na porta e…