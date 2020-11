Urnas eletrônicas

O senhor Wolnei Moreira, prefeito de Moiporá, dá exemplo de civismo e seriedade ao admitir a derrota por apenas dois votos na disputa eleitoral pela sua reeleição (O POPULAR, 23/11). Não levantou dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral, repetindo sua atitude de 2012 quando perdeu por apenas um voto. Já fui mesário, fiscal de apuração em eleições com o voto impresso e, quem já o foi, sabe a dificuldade de interpretar intenções de voto, contar votos, tabular números, fazer os mapas eleitorais etc., etc. Os apelos ao voto impresso têm, no fundo, o objetivo de abrir brecha para colocar o resultado das eleições de 2022 em dúvida, repetindo Donald Trump. O assunto volta à tona quando os resultados são desfavoráveis ao presidente: o então candidato Bolsonaro dizia que se não ganhasse a eleição era devido à fraude, vício das urnas; como ganhou, calou. O direito à manifestação e a pedir o retorno ao antigo e frágil sistema, é um direito. Mas é dever da sociedade ouvir e dizer não, pois o avanço e lisura do processo são incontestáveis, mesmo para aqueles que já perderam por apenar um voto. Parabéns, prefeito Wolnei.

Marco Antônio Sperb Leite

Chácaras Samambaia – Goiânia

Aulas remotas e presenciais

Já há duas semanas, estou no sistema híbrido em três das seis instituições de ensino em que trabalho. Tenho 33 anos de sala de aula, devo aposentar no ano que vem, e no fim da minha carreira, tenho a alegria de trabalhar com alunos no presencial e no sistema remoto. Algo jamais vivido em toda história da humanidade, já que por ocasião da gripe espanhola, cem anos atrás, não existia um sistema que sequer chegasse perto deste de 2020. Tudo isso só é possível graças a tecnologia, internet e ferramentas digitais. Gosto de dividir minhas atenções e olhares com os alunos que estão em sala, usando máscaras, passando gel na mãos de 20 em 20 minutos, mantendo afastamento, e também com os alunos que aparecem ali na tela do computador, alguns em Goiânia, outros fora de Goiás e até fora do Brasil. Mas todos ali, me ouvindo, escrevendo suas dúvidas e expressão de carinho no chat, à viva voz ou apenas por gestos, expressão facial e leitura labial. Que Deus abençoe nossos alunos e seus familiares, nossos professores, nossos colaboradores e diretores, que consigamos passar por essa pandemia de forma altiva, de bom astral, adquirindo e assimilando experiências, vivência e por fim muita força para entrar 2021, sabendo o que deve ser feito, com ou sem vacinação contra a Covid-19. Se houver uma segunda onda, que nossa comunidade escolar educacional esteja pronta, para sairmos bem de mais esse desafio.

Márcio Manoel Ferreira

Jardim Novo Mundo - Goiânia