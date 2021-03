Confira a opinião dos nossos leitores - 25/03/2021

Obras na GO-230

A empresa Terra Forte Construtora e seu administrador Carlos Costa esclarecem que o valor original do orçamento da Agetop/Goinfra autorizado pelo BNDES para execução das obras na GO-230 foi de R$ 69.459.585,29. A Terra Forte ganhou a licitação com o preço de R$ 56.965.464,29 - desconto de R$ 12.494.121 (17,99%). O valor do aditivo após as alterações…