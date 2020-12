Natal

Quão maravilhoso é o mistério do nascimento do Menino Jesus! Este sagrado episódio que enternece os corações de todas as pessoas, independente de suas profissões de fé - ou não - mundo afora. É simplesmente mágico constatarmos que mesmo depois de mais de dois mil anos a chama do amor verdadeiro, visceral e incondicional nos aponta um rumo que nos leve à paz, ao respeito, à justiça, à fraternidade e harmonia.

Este ano teremos uma oportunidade especial de vivermos o Natal na sua mais verdadeira essência: um Natal de oração, reflexão e muita contemplação! Esta nefasta pandemia que nos aflige a todos por todos os cantos, ao menos isto nos trouxe de positivo: nos voltarmos para o real espírito do Natal! Entendermos que Deus Pai, com Sua bondade infinita mandou ao mundo seu próprio Filho Jesus para a salvação da humanidade. Com efeito, esta sagrada decisão mudou toda a dinâmica do mundo e nos trouxe a alegria de darmos uma maior compreensão às nossas vidas extrapolando os poderes da ciência e de tudo que “possa julgar nossa vã filosofia”. Neste santo Natal (creiamos) o Menino Jesus estará ainda mais próximo de nossos lares, de nossas famílias e de nossos corações pois não estaremos desviando nosso precioso tempo com suntuosas festas e inconvenientes aglomerações onde tudo teria mais valor que o próprio Menino Deus. Presentes? Por quê? Pra quê? Peçamos de presente a possibilidade de nosso crescimento humano espiritual! Peçamos de presente a cura para os males do corpo, da alma e do coração! Eis aí o real sentido do Natal!

No mais, ofertemos pois nossos corações ao Deus de amor e nos preparemos para o ano novo que se aproxima com fé renovada, resiliência e a determinação que nos induz a seguir sempre adiante....

Feliz Natal!

Roberto Célio P. Silva

Setor Pedro Ludovico – Goiânia

Chuvas intensas

Pelo menos uma vez por mês, durante o período chuvoso, é noticiado que em um só dia choveu um grande porcentual do previsto para o mês. A notícia não é falsa, mas induz ao erro de interpretação. Ao analisarmos os dados históricos do Inmet, verificamos que sempre temos dias que não chovem, dias que chovem pouco e alguns dias em que chove muito, assim, considerarmos uma média diária histórica não tem significado estatístico, pois essa média tem um grande desvio; podemos para efeito de comparação usar as informações dos dias que mais choveram para avaliarmos a intensidade de um determinado dia. Isso é importante para sabermos a realidade de nossa cidade que cada vez está menos preparada para conviver com a natureza.

Marcos de Luca Rothen

Setor Bueno - Goiânia