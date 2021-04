Quedas de energia

É inacreditável o descaso da Enel pela população do município de Mundo Novo, Goiás. As constantes quedas de energia nas propriedades urbanas e rurais perduram desde quando a Celg era administradora. Será que os diretores (e técnicos) não avaliam os prejuízos incalculáveis que a falta de eletricidade acarreta para os habitantes de Mundo Novo? Basta que haja a menor precipitação pluviométrica para haver corte de energia. Apelo para o dr. Ronaldo Caiado, governador do nosso Estado, gestionar junto aos administradores da Enel, no sentido de solucionar este grave problema.

Faço aqui uma ressalva: os atendentes e eletricistas estão sempre prontos nos atendimentos dos pedidos dos usuários.

Marconi de Faria Castro

Jardins Paris – Goiânia

Impostos municipais

A Secretaria de Finanças de Goiânia esclarece ao senhor Wilder Tavares de Góes, morador do Setor Bueno, bem como aos outros cidadãos, que o Imposto Sobre Transmissão de Imóveis (ISTI) tem como base de cálculo o preço de mercado, aquele que é considerado para fins de compra e venda. Já o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como referência o Valor Venal, uma avaliação feita pelo poder público sem levar em consideração a demanda pelo imóvel e as especulações de mercado, por exemplo. Portanto, diferentemente do que diz a carta do leitor publicada na última sexta-feira, 23, não há qualquer correlação entre as bases de cálculo do ISTI e do IPTU. A secretaria informa também, que o valor indicado para o imóvel em questão, tal qual acontece em relação às outras propriedades da capital, é obtido por meio de ferramentas diversas, em especial vistorias in loco e base de dados com registro de transações anteriores de imóveis similares. No entanto, ainda assim, em casos de discordância, a Prefeitura de Goiânia garante aos cidadãos o direito ao contraditório e à ampla defesa mediante protocolo de processo administrativo de revisão do lançamento, serviço disponível em todas as unidades Atende Fácil.

Giselle Vanessa Carvalho

Chefe da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Finanças de Goiânia

Vias recapeadas

Em complemento a reportagem sobre os problemas na sinalização nas vias recapeadas, é necessário lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe a liberação de vias que passaram por obras sem a devida sinalização de trânsito, ou seja, Goiânia não está cumprindo a lei.

Marcos de Luca Rothen

Setor Bueno - Goiânia