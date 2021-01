Confira a opinião dos nossos leitores - 23/01/2021

Impeachment

A crise sanitária de Manaus e o descaso com a vacina, conforme reportagem do POPULAR, vão embasar o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Outros motivos (mais de 20 ) estão à margem, podendo servir de complemento e ajudar no desfecho do processo. Os apoiadores legítimos do presidente estão criticando, batendo o pé e negando, assim como ele,…