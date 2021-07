Dra. Cristina

Lendo a entrevista da secretária Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, Dra. Cristina Lopes Afonso, na edição de fim de semana, sinto um misto de esperança e indignação. Aumentam minhas esperanças ao ver esta mulher determinada e comprometida com a justiça e a igualdade dar um show de cidadania e diplomacia, mostrando-nos a todos(as) o poder da educação nas palavras e da humanidade nas ações. Dra. Cristina Lopes mostrou-se uma grande legisladora em seus dois mandatos como vereadora em Goiânia. Agora, prova também dominar a área executiva, fazendo toda a diferença à frente de uma pasta tão visada e polêmica como a dos Direitos Humanos, sobretudo no inconsciente de certa fração da população que desdenha deste dispositivo legal e tão necessário – Direitos Humanos. Dra. Cristina Lopes representa a legião que defende o entendimento e a harmonia em um mundo que foi, é e sempre será heterogêneo. Uma mulher à frente do seu tempo. Por outro lado, fico indignado com a postura de alguns vereadores como Ronilson Reis (Podemos) e Thialu Guiotti (Avante), que expõem pensamentos retrógrados e preocupantes, acendendo chamas da intolerância e da discriminação, sentimentos que deveriam ser banidos de vez da face da Terra. Sigo na linha de Dra. Cristina Lopes e lutando por um mundo regido pela paz e pelo amor mútuo.

Roberto Célio P. Silva

Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Amar é fácil!

Muito boa a reflexão da psicanalista Isabella Castro na edição desta segunda (19). Entretanto, ela só mostrou quão difícil é amar, mas não se aprofundou em possível solução. É um aprendizado, que começa com o conhecimento de si mesmo e o que move as pessoas, e “... encontrar meios de existir que independem ‘dele’ ou ‘dela’”. Não mais se sentir ameaçado pelos outros eus, e deixar de olhar para o próprio umbigo e, finalmente, se despojar do egoísmo. Quem ama não se preocupa mais se o outro me completa, mas no quê eu completo o outro. O foco são as demandas do outro para que eu as supra. Enquanto houver egoísmo, amar será difícil!

Eduardo Siade

Alphaville Flamboyant - Goiânia

Invasões

É oportuno o momento em que se debatem valores de ITU e IPTU e Plano Diretor de Goiânia, para colocar em discussão quais medidas a Prefeitura de Goiânia vai tomar em relação às invasões de terrenos e construções irregulares em bairros da capital, como por exemplo no Setor Jaó. Tido como bairro nobre, residencial, o bairro sofre constante descaracterização com o surgimento de inúmeras ‘chácaras’ destinadas a moradia, aluguel para realização eventos e bares, principalmente ao longo da Alameda Pampulha.

Esther M. Paiva Siqueira

Setor Jaó - Goiânia