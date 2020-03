Perigo na Trincheira da 90

Venho, por meio deste conceituado jornal, rogar a atenção das autoridades em relação à sinalização de trânsito da Praça Delmiro Paulino da Silva (Trincheira da 90), no Setor Sul. Não é possível transitar com segurança tendo os semáforos piscando “atenção” e o sinal dos bonequinhos “ande/pare” apagados! Está um sufoco, para nós pedestres, cruzarmos a Av. 136, rumo à lotérica Boa Sorte, Droga Raia e ao Supermercado Barão, sem corrermos risco de morte! A travessia já se tornou uma roleta russa, com pessoas se unindo para chamar a atenção dos carros e motos que sobem e descem a avenida a pleno vapor. É uma aventura deveras perigosa e que merecia uma atenção maior das autoridades competentes.

Carlos Roberto Mendes

Setor Sul - Goiânia

O dia em que a terra parou

O título acima reflete a realidade mundial de hoje, fundamentada no terrível coronavírus, que grassa veloz pelo mundo, inclemente e sem escolher cor, credo nem pessoas abastadas financeiramente. Não há preço, a não ser a riqueza pessoal própria do ser humano, que- embora quase que em sua maioria, é possuidor de maus pensamentos-, no fundo, reúne, graças a Deus, espírito incontido de colaboração, generosidade, irmandade e solidariedade. Nesta hora todos são iguais e, mais uma vez, como sempre, só Deus é único para deter a avalanche que já se esboça pelos quatro mundos, ceifando vidas. Sejam inocentes ou culpadas. Não obstante, o próprio ser humano tem o dever de se cuidar. Todos somos seres humanos e até o pior dos mortais merece clemência até ao dia do juízo final.

Palmas para o governador do Estado de Goiás, que, mesmo sendo aliado do governo federal, não se conteve diante do levante impróprio, absurdo e ignorante de pessoas que, por ideologia medíocre e burra, provocou uma multidão em defesa do presidente Bolsonaro, tendo como alvo poderes constituídos do Judiciário e Legislativo. Há necessidade de que, nessa hora, todos entendam que a vida está em primeiro e único plano, até para os inimigos de quem quer que seja. Portanto, obedeçamos ao que tem de ser obedecido e procuremos, cada dia mais, a preservação da vida, seja de quem quer que seja.

João Afonso Berquó Filho

Jardim Planalto - Goiânia