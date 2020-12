Mortes por Covid

Segundo a OMS, o número de mortes por Covid-19 aumentou 60% nas últimas seis semanas, em especial na Europa e nas Américas. Na contramão dos fatos, o presidente Jair Bolsonaro, em perfeita simetria com uma retórica negacionista, na quinta-feira (10), ousou afirmar que “estamos vivendo o finalzinho de pandemia”. Inferência deveras insana. Bolsonaro, quiçá ainda não saiba que a “gripezinha” já ceifou a vida de mais de 180 mil brasileiros, no planeta, mais de 1,6 milhão. Ao afirmar que diante de outros países, seu governo foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores, no tocante a economia, ante a pandemia, o presidente menospreza o discernimento alheio. As estatísticas aí estão a contradizê-lo: no planeta, somos o terceiro em números de infectados, o segundo com maior número de mortes e uma das maiores taxas de letalidade por Covid-19. Entretanto, o luto alheio lhe é alheio. Aliás, os males alheios não o comovem. Bolsonaro parece alheio ao mundo, alheio a tudo; exceto a si próprio e aos seus consanguíneos. Nesse diapasão, enquanto morremos aos milhares, assistimos a seu governo, de notória inércia e falta de rumos, em razão de disputa política com o governador de São Paulo, literalmente, ignorar o Instituto Butantan, principal produtor de imunobiológicos do Brasil, e, historicamente, o maior fornecedor de vacinas ao Ministério da Saúde. Ora em parceria com o laboratório chinês Sinovac, produzindo desde quarta-feira (9) a vacina CoronaVac, com meta de alcançar um milhão de doses diárias. A Anvisa aguarda os dados da fase 3 dos estudos clínicos, confirmando a segurança e eficácia da vacina para avaliar pedidos de autorização de uso emergencial e de registro. Que esse processo seja célere e isento de paixões ideológicas. A vida agradece.

João Bosco Costa Lima

Jardim Salvador – Trindade-GO

Coronavírus

Senhor, esse vírus é muito variado, assíduo, ousado. Gosta de aparecer, bater de frente, sorrir nas festas da gente, vai e vem sem ser convidado. Gosta de aglomeração, de empregado e patrão, não escolhe condição, se dá bem em qualquer lado, jeito ou profissão. Não é nada passageiro, tá pegando o mundo inteiro, tá se achando o maior. Não raro ele pesa no bolso, joga na cama, separa quem ama, bate no peito. Mata. Ninguém fica a sós com ele.

Senhor, dê-lhe um jeito. Nele e em nós.

Selma Pimenta

Setor Bueno - Goiânia