Crônicas que emocionam

Na manhã de quarta-feira, 14 de abril de 2021, silenciosamente, chorei. A crônica Amor de mãe, publicada neste jornal na evidenciada data, balançou meu peito e me arrancou lágrimas. Patrícia Hamu é a autora. Essa sua peça de arquitetura nos mostra a mãe com fome, filho com fome, esposa abandonada pelo marido que, ao perder o emprego, no álcool procurou consolo, e mais desdita colheu. Fome e frio. Mãe, filho e o cachorro se tornaram moradores de rua. Mãe manicure que não tem mais clientes. Qual o destino dessa criancinha? Uma bala perdida? Um presídio? E daí? Menos Estado é a solução, diz o Guedes, mas o Estado já é menos para milhões de brasileiros. 59,3% da nossa população passam fome. E daí?

Dias antes, a crônica A ressurreição do andarilho, de Edival Lourenço (edição de 29.3.2021), foi uma das melhores que li em toda minha vida. Creio que, não por coincidência, foi publicada no início da semana denominada Santa, dia seguinte ao Domingo de Ramos que lembra a entrada festiva do maior andarilho de todas as épocas, Jesus, o Nazareno, em Jerusalém. O andarilho criado pelo brilhante autor enxergou longe demais e por isso tombou linchado pela massa ignorante. O andarilho Jesus não tivera porvir diferente, mas dos mortos ressurgiu. A leitura dessa bela peça literária nos mostra que todos os profetas sofreram algum tipo de perseguição. Amargaram prisões, exílios, calúnias, apupos, surras, mortes com crueldade, confiscos de bens. Na obra de Edival Lourenço, o andarilho visita o amanhã impregnado de enormes transformações promovidas pelos homens, mas continuamos atrasados porque essas mudanças aconteceram unicamente na área tecnológica. Nossa índole jamais passou por qualquer mudança. Os profetas continuam maltratados.

Filadelfo Borges de Lima

Rio Verde-GO

Excelente artigo

Essa carta tem uma simples razão: agradecer o jornal pela publicação do artigo do Dr. Leonardo Emílio (Médico mau-caráter e o malformado, 14/04). Há tempos que não lia algo tão bom, em qualquer jornal. Claro, consistente, opinativo sem ser piegas e cair em lugares comuns. Enfim, valeu o jornal. Que tal convidar o dr. para uma coluna? Nesses tempos de pandemia, creio que seria o ideal.

Francisco Alpendre

Parque Amazônia - Goiânia