Auxílio emergencial

O auxílio emergencial foi o socorro proporcionado pelo governo às populações mais carentes que se viram impedidas de trabalhar e mesmo de sair às ruas, durante a quarentena. Esse auxílio até gerou um período inédito de prosperidade nos últimos meses, como também ajudou a manter pequenos comércios e sustentou a arrecadação de impostos. Não há dúvidas que esta medida, mesmo ao custo de R$ 260 bilhões, socorreu os mais vulneráveis e foi acertada. Por outro lado, provocou uma onda de fraudes, com pessoas que não necessitavam usufruindo do benefício. Aqueles de má índole também se utilizaram de muitos esquemas, para pegar o dinheiro público. O auxílio foi um bem, no momento, mas acabou gerando vícios, como o fato de milhões de brasileiros acostumarem -se a receber sem trabalhar. Após a pandemia, o País vai precisar de uma recuperação econômica rápida, pois esta política assistencialista não pode continuar, de forma permanente, por comprometer as contas públicas. Fala-se no surgimento do Renda Brasil, mas que seja realmente para os necessitados, exigindo-se rigor e fiscalização, para liberar somente aos que precisarem. O certo mesmo é que venha uma pujança na indústria, investimentos na infraestrutura e que o agronegócio permaneça em crescimento. Só assim haverá prosperidade e o Brasil sairá mais saudável desta pandemia.

Maria de Lourdes Barbalho

Setor Oeste - Goiânia



Oportunismo

No Dicionário da Língua Portuguesa temos a seguinte definição para batismo: primeiro sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem o recebe e a este confere o caráter de cristão. Diz-se cristão aquele que professa ou frequenta igreja de uma das modalidades do cristianismo. Estas afirmações não deixam dúvidas de que aquele que recebe o Santo Batismo passa a ser um seguidor do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viverá uma nova vida. Deixou o pecado para trás. Após o batismo, a nova criatura buscará crescer no conhecimento do Senhor Jesus. O corrupto não mais será corrupto; o ladrão não mais roubará; o mentiroso abandonará a mentira; o que ignorava o seu próximo passará a amá-lo. Veem-se pessoas que estão interessadas em cargos políticos e se batizarem com intenção de conquistar votos dos fiéis. Não colocam em prática os deveres de cristão. São cristãos de fachada. Por qualquer coisa dão coices e patadas até no vento. De Cristo que é manso e humilde, eles não têm nada. Ah, aproveito para lembrar que igrejas evangélicas estão pedindo ao governo federal o perdão de uma dívida em torno R$ 1 bilhão. Será que conseguirão?

Jeovah Ferreira

Taquari - DF