“Nossa” pandemia

Sábado (9), deixamos para trás a marca das 10 mil vidas perdidas para a Covid-19. Lá se foram 53 dias desde o início dessa verdadeira hecatombe. Com a maior taxa de contágio da doença no mundo, caminhamos a passos largos para nos tornarmos o próximo epicentro da pandemia. Os números, em fria simetria, indicam que logo teremos a lamentar outras 10 mil mortes e, em sequência, outras tantas. “Viramos referência mundial negativa” – palavras ditas pelo infectologista Antônio Flores, da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Qual a real extensão da “nossa” pandemia? Por mais paradoxal que pareça, não há como saber. A ausência de testes em larga escala obsta a resposta a esse questionamento. Estimativa levada a cabo por especialistas brasileiros e publicada no site Covid-19 dava conta que no dia 4 de maio estávamos com mais de 1,6 milhão de infectados, número pelo menos 14 vezes maior do que o registro oficial – 108 mil à época. Computar esses casos não considerados na estatística oficial é, de fato, ter o Brasil como o novo epicentro da doença. Ainda segundo essa análise, há subnotificação também entre os óbitos. No entanto, insensível e aparentemente à margem do que acontece à sua volta e em seu País, Jair Messias Bolsonaro, nesse mesmo sábado, sem máscara e pilotando jet ski durante tour no Lago Paranoá, em Brasília, menosprezando a gravidade do momento, tripudiou: “É uma neurose, 70% (da população) vai pegar o vírus”. Neurose, senhor presidente?! Fique em casa presidente, preferencialmente de boca fechada.

João Bosco Costa

Jardim Salvador - Trindade-GO

Risco nos parques

Na semana passada, O POPULAR publicou o número de casos de Covid-19 por bairros em Goiânia. Os maiores índices de contaminados são de bairros que possuem pistas de caminhadas: Setor Bueno – Vaca Brava; Setor Oeste – Lago das Rosas; Jardim Goiás – Parque Flamboyant; Setor Marista – Areião. Observo que um grande número de pessoas que utilizam estas pistas, no meu caso o Vaca Brava, não estão utilizando máscaras e a cada instante somos surpreendidos por pessoas correndo sem máscaras que passam próximas a nós ofegantes, podendo estar contaminadas e assintomáticas, e esta expiração forte e contínua, penso que equivale a uma pessoa espirrando e tossindo. Solicito a análise pelas autoridades de saúde e possíveis medidas, se comprovada a hipótese, para a proteção de todos.

Andre Luiz Dechichi

Setor Bueno – Goiânia