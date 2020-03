Carta dos Leitores

Serra Dourada

Nosso palco de futebol faz 45 anos! Jogos memoráveis. Na inauguração, 76 mil pessoas. Um amistoso Vila x Goiás (estreia do Tuíra no Vila Nova), atraiu mais de 70 mil torcedores. Goiás x Flamengo pela Copa do Brasil em 90 deixou o estádio totalmente lotado. Houve vários jogos com estádio repleto.…