Arborização

É consenso que Goiânia deve se desenvolver mantendo a cobertura vegetal que há décadas nos orgulha. Para surpresa de todos, no final de 2012, quatro árvores mongubas foram ceifadas na Rua Olinto Manso Pereira (Rua 94), quase esquina com a Avenida 83, no Setor Sul.…