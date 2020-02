Pessoas com deficiência

Segundo o artigo 17 da lei 13.146/2015, que institui a Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o poder público deverá promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família as devidas informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas, visando a plena participação social de todos. São exemplos a necessidade de adequações no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, buscando cumprir o inciso IV do artigo 9º da referida lei, o qual preconiza sobre as necessidades de pontos de paradas, estações, plataformas e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros, e garantia de segurança, no embarque, transporte, deslocamento e desembarque. Entre outras medidas, é especialmente importante reimplantar as grades de segurança na plataformas, que foram retiradas, bem como implantar piso tátil de alerta junto às bordas das plataformas e terminais do eixo anhanguera e piso tátil direcionado nos espaços de circulação dos usuários.

Márcio Manoel Ferreira

Jardim Novo Mundo - Goiânia

Obras atrasadas

Desde sempre, o homem faz grandes obras que demoravam anos para serem concluídas, mas com as grandes guerras do século passado foram desenvolvidas técnicas de planejamento logístico para que as obras fossem realizadas no prazo. Essas técnicas foram adotadas pela engenharia, onde seu uso é rotineiro. Assim, causa surpresa os atrasos nas obras da nossa capital. Entre outras, a Praça do Cruzeiro está interditada há meses para uma intervenção que seria de 15 dias. Justificativa para isso é a espera para se tirar os postes de energia, ou seja, o planejamento não funcionou. E o custo não é só para os moradores e comerciantes da região, todos nós pagamos por isso!

Marcos de Luca Rothen

Setor Bueno - Goiânia

Militares no poder

Jair Bolsonaro entregou o comando da Casa Civil ao general Walter Braga Netto, que foi eficiente quando interventor federal na segurança do Rio, no governo Temer. Portanto, até prova em contrário, é um ótimo nome para a até aqui desprestigiada pasta.

Paulo Panossian

São Carlos – SP

Erramos

Diferente do que foi informado na reportagem “Conservação de Ônibus preocupa”, publicada na Superedição de Fim de Semana, a sigla CMTC refere-se à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos.