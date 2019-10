Tarja preta nos olhos

Não é fácil governar um Estado em situação de sucata administrativa e financeira. O governador Ronaldo Caiado tinha consciência do que encontraria ao assumir. Mas a herança maldita acabou se revelando muito pior que o esperado. O primeiro gol de Caiado foi restaurar a honestidade como regra para a administração estadual. Hoje, os recursos dos goianos estão a salvo dos ladravazes do passado, quando até um governador envergonhou o Estado ao ser preso em uma operação da Polícia Federal. Com tarja preta nos olhos, a oposição tucana não faz o debate de propostas e apenas ataca, agride e busca destruir. Uma amostra é o feroz combate ao acesso do Executivo aos depósitos judiciais, crucial para a superação da calamidade financeira que Caiado herdou. É uma iniciativa de Estado e não de governo, com o respaldo do próprio Tribunal de Justiça, guardião maior da legalidade em Goiás. Temos certeza de que o STF aprovará a operação, pela sua correção jurídica e pelo que representa para a população, ao aliviar a pressão sobre as políticas públicas que o governador Ronaldo Caiado está recuperando e aperfeiçoando.

Chico KGL

Deputado estadual pelo DEM

Descaso com o meio ambiente

O que nossa administração pública e nossos ecologistas estão fazendo pelo bem do nosso meio ambiente e nosso País, a não ser multar e travar alguns empreendimentos que podem nos trazer desenvolvimento? Temos muitas providências que poderiam ser tomadas por eles, mas nada fazem! Por exemplo: recuperar nascentes e evitar estiagens e enchentes em córregos e rios. É simples, basta fazer pequenas contenções das águas das chuvas e, no caso de lavouras, as curvas de nível e, principalmente, os plantios diretos na palha, evitando-se, assim, as erosões e assoreamentos. Tudo isso foi desenvolvido por experiência própria por agricultores sulistas deste nosso Brasil. E pode ser feito com orientação técnica e um pequeno auxílio financeiro por parte do poder público.

Arno Bruno Weis

Cabeceiras - Goiás

Previdência

A Câmara conseguiu apoio expressivo de grande parte dos 513 deputados e aprovou em dois turnos a robusta e inadiável reforma da Previdência, com estimativa de economizar, em 10 anos, cerca de R$ 933,5 bilhões. Já no Senado, a grande decepção. Essa economia, por obra do relator Tasso Jereissati (PSDB-CE), e apoiada na CCJ, caiu para R$ 870 bilhões.

Paulo Panossian

São Carlos – SP