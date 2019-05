Brasil, “país ingovernável”

A visão da missivista que escreveu carta neste espaço intitulada “País ingovernável” em nada se assemelha à minha quando o assunto é a gestão Bolsonaro, a começar por sua eleição, uma vez que nunca em sã consciência votaria em um candidato populista de extrema direita que se fez conhecido por seu pensamento reacionário e conduta antipática e preconceituosa, cultuando a intolerância e o combate da violência pela violência, sem contar com o desdém que demonstra quando o assunto é educação, cortando frações financeiras vitais de nossas Academias Públicas, tornando inviáveis as administrações de nossas Universidades Federais. O fato é que Jair Bolsonaro vem nos mostrando ser um péssimo gestor, montando sua equipe com figuras desqualificadas e outras em funções que nada condizem com suas vidas públicas. Portanto, entendo inócua a defesa da leitora, pois o que está bastante visível é que o presidente da República está totalmente perdido e por culpa de seu próprio despreparo. Este quadro é tão visível que boa parte de seus eleitores já está percebendo e tantos outros até já se manifestam decepcionados ante ao pífio governo que se estabeleceu.

Roberto Célio P Silva

Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Violência no interior

Quando era eu moço solteiro na bonita “Cidade das Abelhas”, Jataí, na década de 1960, participei de serenatas. O boêmio tocava violão e cantava próximo à janela do quarto da destinatária da sua paixão. Naquele tempo, após o jantar, meu pai levava cadeiras para a calçada em frente à nossa casa e logo se avizinhavam vizinhos e se punham a conversar. Delicadamente, minha mãe lhes servia café preparado para eles. Era assim o interior do Brasil. Contudo, a bonança evadiu-se. A violência urbana silenciou o seresteiro e o violão que é seu fiel companheiro. Não existem mais galos nos quintais para saudar a alvorada. Incrementou-se a criação de cães de guarda e suas vozes enfezadas se adicionam ao som das sirenes das viaturas policiais e dos disparos de armas de fogo. O cadáver de um jovem, provavelmente pobre e negro, jaz na poça de sangue. É mais uma pérola lançada aos porcos. Ano 2019. Em vez de se implantar política para a Segurança Pública, distribuem-se armas de fogo, inclusive de fogo forte, à vasta parcela da população. O medo dá coragem para puxar o gatilho e haverá muito mais gente com medo que acionará o instrumento de morte. Prantos, muitos prantos. Que desgraça, meu Deus!

Filadelfo Borges de Lima

Vila Carolina – Rio Verde