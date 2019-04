Os brinquedos de outrora

Não quero ser saudosista, mas ao ver meu filho, neta e sobrinhos brincando apenas dentro de casa, no quarto e na sala, com games e manuseando o próprio celular, me veio a lembrança dos meus tempos de criança, onde eu, irmãos, primos, tios e amigos, nos divertíamos de uma forma que me parecia mais saudável. Rolar pneu, queimada, passa anel, pular amarelinha, jogar pião, finca, bola de gude, vai e vem, escravo de Jó, pega-pega, batata quente, cama de gato, esconde-esconde, bambolê, pular corda ou elástico, cabo de guerra, estátua, dança da cadeira e tantas outras. Pelo menos não era muito comum ver nas décadas de 70 e 80 crianças e adolescentes acima do peso, depressivos e envolvendo-se com jogos, onde era comum o uso de arma e a prática de matar pessoas. Precisamos reforçar essas práticas, de brinquedos de outrora, no ensino fundamental, primeira e segunda fases. Vejo com bons olhos o recomeço dessas atividades mais antigas nas escolas.

Márcio Manoel Ferreira

Jardim Novo Mundo - Goiânia

Futebol goiano

Na reta final do Campeonato Goiano de Futebol Profissional, acompanhamos uma semifinal muito mais que especial, onde um dos participantes foi o Goiânia Esporte Clube que, depois de longo tempo ausente da elite, voltou a nos brindar em campo com as suas cores alvinegras, disputando surpreendentemente uma vaga na final contra o Goiás Esporte Clube. Imagino ser o Galo o segundo time dos torcedores dos demais clubes da capital. Por outro lado, tivemos uma disputa para a vaga do outro finalista do certame, entre o Atlético e o Vila Nova, mas ao encerramento do jogo, iniciou-se uma batalha campal, tendo como principal protagonista o arqueiro do time derrotado em campo. Uma vergonha para nosso futebol. Imagine o leitor se o Goiás Esporte Clube tivesse participado dessa partida. A crônica esportiva goiana, alvi-rubra, certamente atribuiria a (ir)responsabilidade ao clube esmeraldino. Torçamos para que tais acontecimentos não se repitam no jogo final entre Goiás e Atlético, pois o campeonato goiano de 2019 será disputado entre as duas maiores e melhores equipes do Centro-Oeste brasileiro.

Antônio Celso Ramos Jubé

Setor Oeste - Goiânia

“80 tiros”

A crônica “80 tiros” (edição de 16.4.19), lavrada por André de Lucas, mostra ser corajoso o autor, por usar adjetivos fortes, que retratam a tragicomédia que sufoca a Nação, principalmente a partir de 1º janeiro.

Filadelfo Borges de Lima

Vila Carolina – Rio Verde