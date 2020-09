Confira a opinião dos nossos leitores - 1/09/2020

Carta dos Leitores

Morte anunciada?

Em relação ao artigo de Ana Carla Abrão, no dia 25 de agosto, em que associa o gradativo aumento da dívida pública aos planos de carreira do serviço público, em geral, tal argumento não pode ser considerado, eis que todos os servidores arcam de forma pontual com os deveres tributários, sem que haja investimentos adequados por…