Morte Severina na pandemia

É com alegria que vemos os profissionais da Educação serem imunizados. Contudo, a alegria não pode ser completa quando acompanhamos o sepultamento de vidas e de esperança desses profissionais e de tantos outros, como também a luta pela vida dos que estão nas UTIs, entubados, agarrados, talvez, ao último sopro de vida. Isso pelo fato de não lhes ter sido possibilitado o alcance da vacina, tão esperada e tantas vezes recusada. Nesse sentido, a alegria se reveste de indignação, quando é sabido que muitos de nós deixaram de existir por não existir um presidente cuja prioridade fosse a vida e para quem a morte do brasileiro não fosse mais uma morte Severina.

Vânia Carmem Lima

Jataí - GO

Aids, 40 anos e estigma persiste

Quarenta anos atrás, em junho de 1981, o primeiro caso de aids foi notificado no mundo. Podemos dizer que claramente os avanços da ciência e da medicina fizeram muita diferença em viver com HIV/aids ao longo desses 40 anos. Hoje, a pessoa soropositiva pode realmente viver com HIV, enquanto no início da década 80, vimos muito mais gente morrer em consequência da aids, do que viver. Recentemente, uma senhora me falou: “Aids não existe mais”. Ó se fosse a verdade, minha senhora! Infelizmente, é fake news! Aids existe sim! Abre os olhos e especialmente o coração! Aids não tem cara, nem cor, nem status econômico ou social. Aids tem tratamento, mas não tem vacina nem cura depois de 40 anos! “Todos somos vulneráveis, ninguém é imune.” Infelizmente, tantas pessoas que conheço vivendo com HIV tentam se esconder, tentam ficar invisíveis em relação a sua sorologia. Tantas que vivem com HIV ou aids hoje em dia, vivem com medo – da discriminação, do preconceito, da rejeição, do estigma, do julgamento moral e da condenação. Ao longo desses 40 anos avançamos muito pouco em nível social, psíquico e humano em aceitar e respeitar as pessoas soropositivas em nosso meio. Que haja mudança em nós para que sejamos realmente humanos, respeitando cada pessoa como ele/ela é, deixando para trás o estigma arcaico, deixando qualquer julgamento para Deus. Que haja mudança em quem vive com HIV sabendo que não há razão para se esconder e assim sair da cultura de isolamento e sigilo que cercam a convivência com HIV para muitas pessoas. Como Gandhi falou: “Seja a mudança que você quer ver...”.

Irmã Margaret Hosty

Coordenadora do Grupo AAVE