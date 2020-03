Carta dos Leitores

Crescimento pífio

Com uma expansão de 1,1% materializada por R$ 7,3 trilhões (dados do IBGE), o PIB de 2019 pouco difere de 2018 e 2017, ambos com crescimento de 1,3%. Computada a retração de 2015 e 2016, ainda de acordo com o IBGE,…