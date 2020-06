Jeitinho no auxílio

Diz o ditado: “Deus é brasileiro”. Será? Às vezes, sinto-me envergonhado! O brasileiro se gaba do seu “jeitinho” de resolver as coisas, de sua “malandragem” para se dar bem, e por aí vai. O planeta está enfrentado uma guerra, mas o inimigo é invisível a olho nu. Milhares de vidas estão sendo perdidas e trilhões de dólares estão sendo gastos para tentarmos combater o vírus. Infelizmente, o Brasil caminha para um triste recorde, de mais mortos e contaminados do planeta! Por quê? Porque no meio do caos, alguns “espertinhos” de plantão, inescrupulosos, estão saqueando o dinheiro que seria destinado aos programas de auxilio e de saúde. Milhares de pessoas, que não se enquadram ou não necessitam desse dinheiro, estão fazendo cadastros na CEF, para receber os R$ 600,00. Tem de tudo recebendo esse dinheiro... até presidiários! E os respiradores superfaturados? A corrupção só tem aumentado. É no Rio, São Paulo, Amazonas, Ceará... Sejam de esquerda, Centrão ou de direita!!! É ou não palhaçada?

André Gustavo

Fleury de Melo

Centro – Goiânia

Torcidas na praça

Cumprimento as torcidas do Atlético, Goiás e Vila Nova pela iniciativa de uma manifestação, em defesa da democracia, neste domingo (07/06), na Praça Cívica. Mais de que nunca, a grave situação do País exige ações concretas contra as ameaças que pairam sobre a maioria da população brasileira. Cada pessoa honrada tem o dever de valorizar as conquistas democráticas, porque sabe que elas custaram sofrimento, sangue e a própria vida de quem não se omitiu diante do terrorismo de Estado imposto em 1964. Que os torcedores recebam o necessário apoio do povo. E que esse exemplo seja seguido, com destemor e compromisso, porque amanhã poderá ser tarde demais. A história, neste momento cobra a construção da nossa unidade política.

Pinheiro Salles

Setor Jaó - Goiânia

Campanha

Quando vai chegando época de eleição, eles, os políticos, fazem uma exposição de ideias, futuras realizações, para depois o povo expor suas decepções e ficar por isso mesmo. Enfim, querem só um trampolim para ter poder, com raras exceções! Até quando? Sugiro reduzir drasticamente a quantidade de políticos em todas as esferas, assim todo o Brasil vai sorrir e agradecer. A escolha será honrosa, teremos menos incompetentes para fiscalizar. Sinto muito ter que dizer isso, mas é a nossa realidade. Vejo que não gostam do povo e muito menos do Brasil. A cada dia perdem a oportunidade de fazer este Brasil um gigante de progresso, e o mundo confiar neste lindo país.

Sônia Prata Rocha

Jataí - Goiás