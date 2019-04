Fraternidade e solidariedade

Varlei Rocha Alves, 50 anos, o Capoeira, comoveu a todos os brasileiros com seu gesto de solidariedade ao ajudar uma senhora idosa a atravessar uma rua alagada, no Rio, cidade devastada pelas enchentes. A história do guardador de carros se espalhou quando ele fez uma espécie de ponte com 2 caixas, para evitar que ela molhasse os pés. Uma campanha de uma “vaquinha” online foi criada para ajudar o Capoeira a comprar uma casa. A meta foi atingida em menos de 12 horas. Seu sonho foi realizado, e ele vai poder dar entrada em sua casa própria. Aí está um exemplo para que todos acreditem que o ser humano tem compaixão, tem amor ao próximo e que saibamos que generosidade gera generosidade. Enquanto existem pessoas de coração fraterno, os nossos políticos só pensam em planejar meios de fazer sua corrupção, surrupiando o dinheiro dos brasileiros!

Maria de Lourdes Barbalho

Setor Oeste - Goiânia

Otimizar o bem

A entrada de um novo governo na direção do Brasil nos causa muitas expectativas, com assento dentre elas, do otimismo e da esperança. Demonstra que o brasileiro é incansável quando o tema discutido envolve o país, sua gente, seu presente, seu futuro. Sejamos, pois, otimistas, tanto com as dificuldades humanas, quanto com as sociais. Ares de otimismo ao invés do contrário, tendem a endereçar o negativo para o positivo, dado que, a força das boas ideias alimenta e melhora a posição geral ativa e confiante. Acreditemos na melhora da economia, nas medidas anticrime, na diminuição do desemprego e da violência, esta última, por excelência, nos abate bastante. Otimismo emana entusiasmo e transforma o impossível numa solução positiva e confiante.

Adão Fernandes de Carvalho

Setor Oeste - Goiânia

Viaturas da polícia

São dignos de aplausos os esforços da Secretaria de Segurança para aprimorar o aparato policial na nossa capital. Como uma colaboração para que a imagem dos policiais melhore diante da população, sugiro ao secretário instruir que os operadores das viaturas, ao estacionarem seus carros nas ruas e calçadas nas operações de rotina, sempre tenham em vista a segurança de pedestres e motoristas, evitando obstruir as esquinas e calçadas e, quando trafegarem pelo Eixo Anhanguera, façam o uso de sirene! No mais, sempre apoiaremos as nossas autoridades policiais!

Marcos de Luca Rothen

Setor Bueno - Goiânia