Confira a opinião de nossos leitores

Trincheira da 90

Enquanto os comerciantes e engenheiros discutiam a intervenção no lençol freático do cruzamento da Rua 90 com a Av. 136, os projetistas simplesmente se esqueceram – pasmem! – dos pedestres! As passagens de pedestres não vão a lugar nenhum, devido aos blocos de concreto! Foram retirados os semáforos, tornando a travessia similar a uma aventura em…