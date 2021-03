Articulação dos evangélicos

Está cada vez mais explícito, em qualquer cidade ou região, o uso da religião como meio de articulação para negócios, enriquecimento ilícito e poder político! Um mar de oportunidades surge para os mais variados perfis de líderes, em variadas “marcas” expostas no mercado. A Câmara Federal derrubou vetos nesta semana, a pedido do presidente Jair Bolsonaro (sob ordens da bancada evangélica ), para permitir o perdão de dívidas em tributos que beiram R$ 1,5 bilhão. Dinheiro que poderia ser investido em muitas demandas. Um paralelo é com o caso do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, eleito com menos de 300 mil votos, num universo de 1 milhão de eleitores, sendo vice na chapa com o saudoso Maguito. Colocando na mesa agora a conta junto à Igreja Universal, tendo que lotear cargos, deixando de lado o mérito e a competência e valorizando a irmandade. É justo? Eu não votei na chapa, não me surpreende, mas você, eleitor de Goiânia, que sustenta toda a parafernália, se sente bem representado? Se caminharmos por esse modelo, corremos o risco de uma polarização também nessa questão religiosa. Na minha visão, líderes políticos são eleitos para cumprir deveres pré-estabelecidos de cada função. O toma lá, dá cá vai continuar, mas precisa ser contido! Bem que ele poderia dar o exemplo, seguir os bons líderes que até são maioria, no entanto, cada um dá apenas o que tem, esse talvez seja o limite dele.

Elison Bernardes

Setor Oeste - Goiânia

Ferrovia ociosa

Cada vez entendo menos. O Senado está analisando um projeto de Lei do senador José Serra que cria o sistema de autorização para construção de novas ferrovias ao invés de concessão. Boa ideia.

A novidade que circulou na imprensa nesta semana é que a VLI, que atualmente opera a concessão da Ferrovia Centro-Atlântica em Goiás e deixou de transportar no ano passado mais de 3 milhões de toneladas de granéis agrícolas exportados pela região de Luziânia/Cristalina/Unaí, apresentou ao Ministério da Infraestrutura uma proposta para construção de uma ferrovia saindo de Luziânia e passando por Unaí para ir até Pirapora em Minas Gerais, onde se interligará com a malha existente. Por que construir uma nova ferrovia para escoar a produção de uma região já atendida por uma ferrovia da mesma empresa e que atualmente está ociosa? Talvez só os políticos possam explicar esta contradição e os interesses que estão por trás dela.

Antonio de Padua Teixeira

Assessoria Institucional do Crea-GO