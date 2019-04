Plano Diretor e o Lago das Rosas

Parabenizo O POPULAR pelas matérias publicadas acerca da revisão do Plano Diretor da cidade de Goiânia, que autoriza e estimula a construção de prédios próximo ao Lago das Rosas. Não fosse o trabalho da imprensa, o projeto poderia ser aprovado sem o conhecimento da população. Quanto ao projeto, indago: interessa a quem a construção de prédios em uma área com adensamento populacional e tráfego urbano já saturados? À população? Às empreiteiras? A construção de prédios na referida área trará benefícios a quem? E os prejuízos, foram calculados e analisados? Os danos ambientais são sempre irreversíveis, no zoológico temos a nascente do Córrego Capim Puba, será que o risco ambiental foi dimensionado? O Plano Diretor visa ao ordenamento urbano a fim de garantir o bem-estar da população. Será que essa revisão cumpre esse objetivo ou o objetivo está sendo olvidado em benefício de uns poucos e em detrimento da maioria? O Lago da Rosas é o parque mais antigo da capital, é patrimônio histórico e deve ser preservado. Gostaria que O POPULAR divulgasse um resumo do estudo de impacto ambiental que foi realizado, se é que foi realizado, para conhecimento da população e, quanto aos vereadores, que analisassem muito bem o projeto. Que os representantes do povo não se esqueçam, por um só segundo, a razão pela qual foram eleitos, pois o esquecimento é o maior mal da humanidade.

Francielly Faria Morais

Setor Oeste - Goiânia

Rodovias esburacadas

Lendo a reportagem de Karla Araújo, publicada no POPULAR, vi ali relacionadas as diversas rodovias do Estado que se encontram em péssimo Estado. No entanto, não foi falado da GO-438, no trecho que liga Santa Rita do Novo Destino ao distrito de Verdelândia (Próximo a Goianésia). Essa nossa rodovia se encontra sem manutenção por parte do Estado há mais de dois anos e os buracos feitos pelas enxurradas nas laterais dessa estrada já tomaram proporções de verdadeiras crateras, o que se torna um risco para o tráfego de todos os veículos, em especial os caminhões.

Trata-se de uma região com plantações de cana-de- açúcar (Usina Goianésia) e diversas lavouras de soja, tendo também uma pujante pecuária e um tráfego bem intenso de veículos, não merecendo, portanto, ficar assim abandonada pelas autoridades competentes.

Agostinho de Araujo Queiroz

Centro - Goianésia