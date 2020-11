Opinião Brasil, pátria amada!

Quando jovem, passei vários anos fora do Brasil para fazer os meus estudos. Sentia saudades de minha “pátria amada, Brasil” e, do outro lado do oceano, desenhava ininterruptamente, em pensamento, o mapa e a localização geográfica de meu país. Era como se em meus pés houvesse raízes que não me deixavam solto no mundo. Era tecido por história e cultura. Sentia isso...