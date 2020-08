Opinião A pressa e a imperfeição

A preocupação com o futuro da cidade ficou evidente com várias opiniões nas redes sociais e na imprensa acerca do debate sobre o Novo Plano Diretor de Goiânia. O impulso dado à discussão pelo deputado Francisco Jr. neste espaço foi importante ao dizer que o plano não pode ser remendo nem deve ser aprovado a toque de caixa. O certo é que as “audiências públicas vir...