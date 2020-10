Opinião A pandemia e o Setembro Amarelo

Em julho deste ano, em uma reunião virtual do Comitê de Participação dos Adolescentes, evento promovido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Goiás, foi dada aos participantes a oportunidade de indicar o tema do próximo encontro on-line. Para nossa surpresa, 80% dos que se manifestaram escolheram o suicídio. Na live sobre o...