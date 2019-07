Mundo Youtuber morre ao bater patinete elétrico em caminhão Emily Hartridge tinha mais de 346 mil inscritos em seu canal

A youtuber e apresentadora de TV britânica Emily Hartridge, de 35 anos, morreu na sexta-feira (12) ao bater seu patinete elétrico contra um caminhão em Londres. A polícia inglesa não divulgou mais detalhes sobre o acidente, que é o primeiro envolvendo esse tipo de veículo, com vítima fatal no país. Na Inglaterra, não é permitido circular com patinetes em vias públic...