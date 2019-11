Mundo Warren lidera em Iowa, que abre primárias nos Estados Unidos Senadora democrata lidera as intenções de voto no Estado, mostra pesquisa com os principais nomes do partido; ela aparece com 22%

A campanha presidencial da senadora democrata Elizabeth Warren recebeu ontem uma boa notícia. Segundo pesquisa New York Times e Siena College com os principais nomes do partido, ela lidera as intenções de voto no Estado de Iowa, que inaugura a temporada de primárias nos EUA – a votação está marcada para 3 de fevereiro.Com 22%, Warren aparece à frente do senador Bernie...