Mundo Vulcão entra em erupção nas ilhas Canárias, na Espanha Duas horas após a erupção, o governo ordenou a evacuação de quatro vilarejos. Cinco abrigos estão recebendo os espanhóis locais

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, entrou em erupção neste domingo (19) após dias de intensa vigilância devido à sua atividade sísmica, anunciaram as autoridades locais. O vulcão expeliu grandes colunas de fumaça, cinzas e lava, de acordo com as primeiras imagens transmitidas ao vivo pela televisão pública espanhola por vo...