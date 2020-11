Mundo Votos antecipados na eleição dos EUA ultrapassam 100 milhões Dos mais de 100 milhões de pessoas que já votaram, segundo o site US Elections Project, que monitora dados eleitorais, 35,7 milhões o fizeram de forma presencial e 64,6 milhões pelo correio

A pandemia do novo coronavírus deu novo impulso ao voto antecipado nas eleições dos Estados Unidos, e mais de 100,3 milhões em 2020 já haviam marcado o nome do republicano Donald Trump e do democrata Joe Biden antes mesmo deste 3 de novembro. O método, que engloba tanto cédulas enviadas por correio quanto pessoas que foram presencialmente às urnas antes desta terça-...