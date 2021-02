Mundo Votação no Equador começa com filas, apesar de medidas contra aglomeração Eleitores foram separados em horários alternados, de acordo com número de documento

O dia da eleição presidencial no Equador começou com longas filas nos principais centros urbanos e com demoras para a abertura de mesas no interior. Treze milhões de equatorianos são esperados neste domingo (7) nos centros de votação. Os principais candidatos na disputa são Andrés Arauz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, Guilhermo Lasso, de centro-direita, e o lí...