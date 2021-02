Mundo Voluntários resgatam quase 5.000 tartarugas após onda de frio nos Estados Unidos Os voluntários levaram as tartarugas para um centro de convenções, até a água do mar estar mais quente para que possam ser soltas

Milhares de tartarugas marinhas sofreram com a onda de frio que atingiu vários estados norte-americanos nos últimos dias. Voluntários resgataram cerca de 4.700 animais nas praias de uma ilha na costa sul do Texas, com sinais de congelamento. Os moradores da região que se voluntariaram para salvar os animais, levaram as tartarugas para um centro de convenções e as c...