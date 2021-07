Mundo Viúva de presidente assassinado do Haiti volta ao país com colete à prova de balas Ela foi recebida pelo primeiro-ministro em exercício Claude Joseph, e não falou com a imprensa

Martine Moïse, viúva do presidente assassinado do Haiti, Jovenel Moïse, voltou à capital do país neste sábado (17) para assistir ao funeral do marido. Ferida no atentado que matou o presidente em sua casa na madrugada de 7 de julho, ela havia sido levada para um hospital em Miami, nos Estados Unidos. Com o braço direito apoiado em uma tipoia, Martine chegou a Porto Pr...