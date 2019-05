Mundo Venezuela anuncia reabertura da fronteiras com Brasil e Aruba Apesar de a divisa com a Colômbia permanecer oficialmente fechada, diariamente milhares de venezuelanos continuam se deslocando para o país vizinho por meio de rotas ilegais

A Venezuela anunciou nesta sexta-feira, 10, a reabertura de sua fronteira terrestre com o Brasil e a fronteira marítima com Aruba, fechadas desde fevereiro antes da tentativa da oposição de entrar com ajuda humanitária no país, informou o vice-presidente de Economia, Tareck El Aissami. "As fronteiras com o Brasil e Aruba são mais uma vez restauradas", disse El Ai...