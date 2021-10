Mundo Vencedora do Nobel da Paz critica ambiente de desinformação no Facebook Em entrevista à agência de notícias Reuters, Ressa, 58, disse que o Facebook falha em proteger suas plataformas contra a propagação de fake news

A jornalista filipino-americana Maria Ressa, que nesta sexta-feira (8) ganhou o Nobel da Paz ao lado do russo Dmitri Muratov, vem preenchendo suas primeiras declarações públicas após a premiação com dois alertas: a necessidade de promover a segurança dos profissionais da imprensa e o perigo da disseminação do ódio e da desinformação nas redes sociais. Em entrevista à agên...