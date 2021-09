Mundo Veja como foram os atos fora do Brasil neste 7 de setembro Registros de protestos contra o governo superam os de manifestações a favor de Bolsonaro

Manifestantes foram às ruas neste 7 de Setembro em atos a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Além de cidades como Brasília e Rio de Janeiro, os grupos também se manifestaram foram do país. Até a última atualização, fotos e vídeos de ato pró-governo foram registrados em Londres, no Reino Unido. Já protestos contra Jair Bolsonaro foram registrados e...