Mundo Veículo usado em furto de defensivos agrícolas no valor de R$ 400 mil no Tocantins é aprendido em GO Caminhão trafegava no sentido a Minas Gerais e não portava o CRLV. Ao ser questionado a respeito dos fatos, o motorista alegou que havia pego o referido veículo em Catalão, no dia 12 deste mês

Um caminhão da Mercedes Benz, modelo L 1111, cor azul, que ostentava as placas de Rio Claro/SP foi apreendido nesta quarta-feira (14) em Catalão depois de investigação que apontou que ele poderia ter sido usado em um furto de defensivos agrícolas em Porto Nacional, no Tocantins. No dia 12 de outubro, vários indivíduos efetuaram a subtração de uma carga de defensivos a...