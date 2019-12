Mundo Vazaram imagens da versão teste do PlayStation 5, confira O editor do site de tecnologia The Verge, comentou no Twitter confirmando que a foto realmente mostra o kit de desenvolvimento do novo console

Já é possível ter uma ideia do visual do PlayStation 5. No final de semana, vazou uma foto que mostra qual o kit de desenvolvimento do console, que será lançado no final de 2020. Na imagem, que está circulando no Twitter, aparece um protótipo do console, em formato de V – vale lembrar que o design dos kits de desenvolvimento variam em relação à...