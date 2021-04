Mundo Vazamento de oxigênio na Índia causa morte de 22 pacientes internados Entubados, pacientes dependiam do fornecimento artificial de oxigênio

Pelo menos 22 pacientes morreram nesta quarta-feira (21) em um hospital no oeste da Índia após uma interrupção no fornecimento de oxigênio causada por um vazamento no tanque, disse o ministro da saúde do país, enquanto um aumento nacional de casos de coronavírus piora o suprimento do gás. O incidente na cidade de Nashik, uma das áreas mais atingidas da Índia, aconte...