Mundo Vaticano registra primeiro caso de coronavírus Caso positivo de COVID-19 foi descoberto na última quinta-feira (5)

O Vaticano informou nesta sexta-feira, 6, o primeiro caso do novo coronavírus e anunciou a suspensão do atendimento a pacientes externos em seu pequeno centro médico, onde foi registrado o contágio. O caso positivo de COVID-19 foi descoberto na última quinta-feira, afirmou o porta-voz Matteo Bruni, antes de explicar que o centro médico do pequeno Estado, onde moram ...