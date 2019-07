Mundo Vai viajar para a China? Oficiais estão instalando aplicativo de espionagem em celulares de turistas O aplicativo extrai informações dos celulares, como e-mails, mensagens, histórico de ligação e contatos de turistas

Oficiais de fronteira da Chinaestão instalando aplicativos de espionagem em celulares de turistas, de acordo com um investigação do The Guardian, do New York Times e do jornal alemão Süddeutsche Zeitung. As reportagens afirmam que o aplicativo extrai informações dos aparelhos, como e-mails, mensagens, histórico de ligação e contatos – tudo isso s...